С начала года отловлено 4 669 собак и кошек, из них 1 825 — прошли биостерилизацию и возвращены в ареал обитания, 2 844 — умерщвлены по обращениям граждан.

Работы по отлову бродячих собак и кошек ведутся на постоянной основе. Об этом сообщил на брифинге руководитель управления ветеринарии ЗКО Абзал Бралиев. По его словам, с начала года отловлено 4 669 собак и кошек, из них 1 825 — прошли биостерилизацию и возвращены в ареал обитания, 2 844 — умерщвлены по обращениям граждан.

— На сегодняшний день в базе данных зарегистрированы 27 120 собак и кошек, из которых 6 545 имеют владельцев. По итогам девяти месяцев этого года за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек сотрудники местной полиции составили 175 административных протоколов, наложено штрафов на 3,6 миллиона тенге, — пояснил спикер.



