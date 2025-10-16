Как сообщили в отделе экономики и финансов Бурлинского района, чтобы обеспечить открытость и подотчётность использования бюджетных средств, в стране внедряются различные меры

Как сообщили в отделе экономики и финансов Бурлинского района, чтобы обеспечить открытость и подотчётность использования бюджетных средств, в стране внедряются различные меры. Власти публикуют информацию о бюджете и его исполнении на специальных интернет-ресурсах, проводят публичные обсуждения проектов с участием граждан, используют электронные системы мониторинга, а также регулярно проводят государственный аудит и финансовый контроль.

Как это работает на практике?

Сайт акимата Бурлинского района: здесь размещают проекты бюджетов и бюджетных программ, отчёты об их исполнении, а также результаты аудита. Получатели бюджетных средств обязаны открыто информировать общественность о том, как используются выделенные средства.

Портал «Открытые бюджеты»: это государственная онлайн-платформа, размещённая на сайте «Открытое правительство». Здесь каждый желающий может ознакомиться с бюджетной информацией, планами программ и их итогами.

— Такие инструменты позволяют гражданам контролировать, как расходуются деньги налогоплательщиков, и принимать участие в формировании местных и республиканских бюджетов, — сообщили в отделе экономики и финансов Бурлинского района.

В Бурлинском районе контроль за использованием бюджетных средств организован на нескольких уровнях. Цель — убедиться, что каждый тенге расходуется с пользой для жителей и в соответствии с законом.

Аудит эффективности

Контрольно-счётные органы, такие как Счётная палата, проводят специальные проверки. Они оценивают, насколько разумно, результативно и экономно тратятся государственные деньги.

Бюджетный контроль

Это постоянный процесс, в ходе которого специалисты сравнивают плановые показатели с фактическими. Если возникают отклонения, вносятся корректировки в будущие бюджеты, чтобы избежать повторения ошибок.

Прокурорский надзор

Органы прокуратуры следят за тем, чтобы на всех этапах бюджетного процесса соблюдалось законодательство. Их задача — не допустить нарушений при распределении и расходовании средств.

Стоит отметить, что благодаря такому многоуровневому контролю, сообщают в отделе, обеспечивается прозрачность и эффективность работы с бюджетом, а также повышается доверие со стороны граждан.