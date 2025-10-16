С 1 сентября по 1 октября число зарегистрированных в Казахстане юридических лиц и филиалов с китайскими собственниками увеличилось на 307 единиц, достигнув 7,1 тысячи. Это максимальный месячный прирост как минимум с января 2022 года — то есть за более чем три с половиной года. Об этом свидетельствуют данные аналитического сайта DataHub.

Рост связан с активным расширением китайского бизнеса в стране. Количество компаний с китайским капиталом увеличивается уже четыре месяца подряд, а прирост более чем на 100 единиц фиксируется почти полтора года подряд.

Основной вклад в сентябрьский рост внесли малые организации. Количество крупных и средних предприятий осталось без изменений.

Больше всего новых компаний появилось в сферах:

торговли — +123 единицы,

обрабатывающей промышленности — +34,

прочих услуг — +31.

Эти три направления обеспечили почти две трети общего прироста.

Китай также показал самый высокий темп роста среди всех стран. Ближайшим соперником стал Узбекистан, где количество зарегистрированных компаний увеличилось на 167. Тем не менее по общему числу юрлиц Китай остаётся на третьем месте (7,1 тысяч), уступая Узбекистану (7,4 тысяч) и России, которая сохраняет лидерство с 23,1 тыс. компаний — несмотря на снижение показателя на 22 единицы в сентябре.

На 1 октября статус действующих имели 5,3 тысячи китайских юрлиц и филиалов — 74% от общего числа. Их прирост за месяц составил 306 единиц, почти совпав с общим ростом регистраций.

Отметим, что совсем недавно делегация из Западно-Казахстанской области вернулась из Китая с внушительным пакетом договорённостей — стороны подписали 14 меморандумов на общую сумму 134 миллиарда тенге. Среди проектов — строительство новой ТЭЦ в Уральске и создание логистического хаба.