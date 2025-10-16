В Карагандинской области активно внедряются современные цифровые решения в рамках года профилактики.

В органах внутренних дел продолжается Год профилактики, объявленный министром внутренних дел Республики Казахстан. В его рамках Карагандинская область активно внедряет современные цифровые решения, реализуя принцип “Закон и порядок”. Одним из ключевых проектов стала интеллектуальная система видеоаналитики, которая помогает полиции обеспечивать безопасность и быстро реагировать на происшествия. Сегодня в Караганде работают 60 “умных” камер с элементами искусственного интеллекта, сообщает Polisia.kz. Они установлены в местах массового пребывания граждан — на остановках, в аэропорту “Сарыарка” и на железнодорожных вокзалах. Система распознает лица, фиксирует агрессивное поведение, массовое скопление людей и другие нарушения. При необходимости камера автоматически подает сигнал оперативным службам.

— С начала года благодаря системе установлены и задержаны 49 правонарушителей, — сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.

Например, в зоне вокзала камера распознала мужчину, находящегося под пробационным контролем, который покинул Павлодарскую область вопреки решению суда. В другом случае выявила жителя Костанайской области, уклонявшегося от уплаты алиментов.