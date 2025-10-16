Пособие по уходу за ребенком с начала 2025 года получили 124,4 тысячи человек на сумму 32,7 миллиарда тенге.

В министерстве труда и социальной защиты РК сообщили, что с начала 2025 года пособие на рождение ребенка получили 257,5 тысяч человек на сумму 46,5 миллиардов тенге. Только в сентябре выплаты получили 26,7 тысяч человек на 4,8 миллиарда тенге. Пособие положено всем, кто постоянно живет в Казахстане: гражданам, кандасам и иностранцам с детьми, рожденными, усыновленными или взятыми под опеку.

Пособие по уходу за ребенком (до 1,5 года) получили 124,4 тысячи человек на сумму 32,7 миллиарда тенге, в том числе в сентябре это же пособие получили 125,8 тысяч человек на сумму 3,7 миллиарда тенге. Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от МРП.

Размеры пособия на рождение ребенка в 2025 году составляют:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП или 149 416 тенге ,

, на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно:

на первого ребенка – 5,76 МРП или 22 648 тенге ,

, на второго ребенка – 6,81 МРП или 26 777 тенге ,

, на третьего ребенка – 7,85 МРП или 30 866 тенге,

на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 34 995 тенге.

Работающим гражданам выплачивается также социальная выплата на период отпуска по беременности и родам, включая усыновление новорожденного. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев. С начала года эту единовременную выплату получили 161,4 тысяча человек на сумму 227,9 миллиардов тенге. В сентябре выплату получили 16,7 тысяч человек на 17,2 миллиардов тенге. Средний размер выплаты за 9 месяцев – 1 478 563 тенге.

Кроме того, участники системы обязательного социального страхования получают из Государственного фонда социального страхования ежемесячную выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет. Она назначается с даты рождения ребенка и составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. Если родились двое или больше детей, выплата назначается на каждого отдельно. За девять месяцев 2025 года такую поддержку получили 189,4 тысяч человек на общую сумму 324,1 миллиарда тенге. Только в сентябре выплаты получили 19 тысяч родителей на 34,8 миллиарда тенге. Средний размер ежемесячной выплаты составил 87 035 тенге.