На портале открытые НПА министерство сельского хозяйства Казахстана вынесло на обсуждение проект приказа о временном запрете на ввоз куриных яиц в страну. Согласно документу, ввоз свежих яиц из стран ЕАЭС и третьих государств предлагается запретить на один месяц. Ограничение не затронет транзитные поставки, когда яйца просто проходят через территорию Казахстана.

Такое решение направлено на поддержку отечественных производителей и защиту внутреннего рынка. В министерстве отмечают, что мера не приведёт к негативным экономическим или правовым последствиям. Обсуждение проекта продлится до 21 ноября 2025 года.

Напомним, что правительство объявило мораторий на повышение цен на бензин и тарифов на комуслуги. А еще пробка на границе Казахстана и России сказались и на Кыргызстане. Из-за задержек на казахстанско-российской границе 150 грузовиков с китайскими товарами стоят в Кыргызстане.