Из-за задержек на казахстанско-российской границе 150 грузовиков с китайскими товарами стоят в Кыргызстане.

По данным издания Tazabek, представители перевозчиков на пресс-конференции в Бишкеке, водители уже больше месяца не могут продолжить путь — фуры застыли на пункте пропуска «Торугарт».

Они рассказывают, что машины должны были разгрузиться в Канте, а затем уйти в Россию через Казахстан. Но после введения жёсткого контроля казахстанской таможни вывоз товаров остановился. Водители добавили, что у них изъяли ключи, а заказчики используют фуры как временные склады, чтобы не платить за разгрузку.

– Каждая машина стоит с грузом в 25–26 тонн. Мы не можем даже забрать технику. Нам не платят за простой, аренду и кредиты, а заказчик не решает вопрос, – поделился перевозчик Кайрат Соорбеков.

Его коллега Нурсултан Толобек уулу добавил, что им сначала говорили про «неправильные документы», но позже оставили ситуацию без ответа. Водители требуют компенсацию — по 50 долларов в день за каждую фуру.

Представители отрасли призвали власти Кыргызстана и Казахстана вмешаться в ситуацию, чтобы разблокировать машины и урегулировать вопрос на дипломатическом уровне с Китаем. Сейчас из-за ужесточения досмотра на казахстанско-российской границе также застыло около 2,5 тыс. грузовиков с китайскими товарами.

