Об этом рассказал директор Центра психического здоровья Алматы Сапар Рахменшеев на брифинге в РСК.

В целом в Казахстане уменьшается возраст пациентов, которые обращаются в больницы с подозрением на деменцию. В учреждении лечение проходит 831 пациент с деменцией. За год показатель увеличился примерно на 4%.

– К сожалению, раньше пациенты, кому за 70 лет, страдали деменцией. Сейчас болезнь молодеет. У нас были пациенты, которым за 50. Они тоже обращались с этой патологией, – сказал Рахменшеев.

Деменция – постепенное ухудшение памяти, рассуждения, речи, понимания, познания и всего, с чем связана способность к мышлению. Она прогрессирует с течением времени. Деменция в основном поражает пожилых людей.

Рахменшеев напомнил, что в центре работает круглосуточный телефон доверия. Количество обращений за год увеличилось на тысячу.

Фото: pexels.com