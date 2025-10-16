По данным РГП «Казгидромет», на севере, востоке области осадки (дождь, снег). Утром нa западе, севере области туман. Ночью +5 градусов. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Атырауской области тоже облачно с переменами. Без осадков. Днём +15. Ночью +5 градусов тепла. Ветер юго-западный: 14 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность. На западе, севере области осадки (дождь, снег). Утром на западе, севере области туман. Днём +10 градусов, ночью +7. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере области дождь. Температура воздуха днём составит +18 градусов, ночью +12. Ветер северо-западный: 14 м/с.
Фото: pixabay.com