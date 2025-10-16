Праздник приурочили ко Дню работника сферы общественного питания, который теперь в Казахстане будут отмечать 20 октября.

16 октября в Уральске состоялся первый в истории области конкурс национальной кухни «Дәстүр дәмі» — что в переводе значит «Вкус традиции». В кулинарном соревновании участвовали 14 команд со всех районов региона. Праздник приурочили ко Дню работника сферы общественного питания, который теперь в Казахстане будут отмечать 20 октября. Главная цель конкурса — популяризировать традиционную казахскую кухню, возродить забытые рецепты и показать, что национальные блюда могут быть не только вкусными, но и современными.

На сцене действительно собрались лучшие из лучших. Каждый участник представил авторские блюда, где старинные традиции переплелись с элементами высокой кухни.

Один из конкурсантов — Шакур Нигметов, повар с 15-летним опытом. Он представил своё авторское прочтение старинного блюда «Жаппа 21». К традиционному названию он добавил цифру 21 — как символ того, что в блюдо внесены новшества.

— Ещё будет медальон из говядины, рядом — мусс из лука и казахский демиглас, который я сделал на основе овощей и бульона от казы. Сверху мяса будет аналог теста — чипсы из баурсака. Это я сам придумал, — рассказывает Шакур Нигметов.

— Ещё у меня будет тартар из казы, где я тоже использую чипсы из баурсака. А из элементов высокой кухни — мусс из кумыса. И ещё будет «Жасыл салат» с корнеплодами: свёклой, морковью, огурцом и редькой дайкон. Заправка — мёдово-цитрусовая, плюс микс зелени. Всё это — полностью авторские рецепты, — добавляет он.

По словам Шакура, в Уральске много сильных поваров, особенно тех, кто работает с национальной кухней. Он уверен: традиции нужно сохранять, но не бояться их осовременивать.

Другой участник конкурса — Мади Сейтманов. Его команда представила два блюда: одно — символ древних времён, второе — современное с оригинальной подачей.

— Поваром я работаю около 10 лет. В обычной жизни часто готовлю национальные блюда, особенно когда выезжаю на кейтеринги или банкеты. Казахская кухня не стоит на месте. Если раньше баурсаки готовили обычные, то это не значит, что и мы должны так же. Нужно развиваться, — рассказывает Мади Сейтманов.

По его словам, одно из блюд команды символизировало древние времена, а второе — современность. Всё это с красивой подачей и уважением к корням. В будущем Мади будет работать в новом заведении, оформленном в нео-казахском стиле — современно, но с национальным духом.

В будущем организаторы планируют проводить гастрономические фестивали, выставки и мастер-классы, чтобы развивать культуру национальной кухни и вдохновлять новое поколение поваров.