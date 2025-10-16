В Уральске обсудили строительство нового центра настольного тенниса. Встреча прошла с участием акима Западно-Казахстанской области Наримана Торегалиева, исполнительного секретаря Федерации настольного тенниса РК Данияра Ахметова, председателя областного маслихата Мурата Мукаева, депутатов и представителей спортивного сообщества региона.

Главная цель встречи — развитие спортивной инфраструктуры и популяризация настольного тенниса среди молодежи. Новый центр станет важным объектом для массового спорта и подготовки профессиональных спортсменов.

В ходе встречи был подписан трёхсторонний меморандум о сотрудничестве между фондом «Freedom Shapagat», управлением физической культуры и спорта ЗКО и подрядной организацией «ИнтерСтрой НС». Документ закрепляет договорённости по строительству центра настольного тенниса в Уральске.

В регионе настольным теннисом занимаются около шести тысяч человек. Среди них — члены национальной сборной Казахстана Айдос и Дастан Кенжигуловы, а также Санжар Жубанов. Их тренер — Сарвар Назарова.

Строительство нового центра планируется начать в 2026 году. Проект станет ещё одним шагом в развитии спорта в области и позволит вывести настольный теннис на новый уровень.

Благодарность за поддержку проекта выразили основателю Freedom Holding Corp. Тимуру Турлову, фонду Freedom Finance «Shapagat» и Федерации настольного тенниса Казахстана.