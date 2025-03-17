Отчим насильно выдал замуж 15-летнюю девочку

В городе Абай Карагандинской области отчим насильно выдал 15- летнюю девочку замуж за 38-летнего мужчину. Об этом рассказал дядя несовершеннолетней фонду защиты жертв насилия «Не молчи». Как сообщается на странице фонда, после пяти дней изнасилований девочка смогла сбежать к родному отцу, они сразу подали заявление. Однако заявление у пострадавших не принимали и не отправляли экспертизу. После вмешательства фонда и помощи ювенальной полиции девочку отправили на экспертизу в Караганду, но сопровождающий следователь неверно оформил документы, и подростка вернули обратно без результатов. Сообщается, что в это время насильник и его «соратники» караулили возле дома отца, запугивали его и угрожали.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Расследование ведут по статье 120 УК РК «Изнасилование».

В комитете по охране прав детей министерства просвещения РК сообщили, что решается вопрос привлечения к ответственности отчима и матери потерпевшей девочки.

— В настоящее время ведётся расследование, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. Девочка находится с родным отцом, ей оказывается вся необходимая психологическая помощь и будет предоставлена юридическая поддержка. Региональный уполномоченный по правам ребёнка поддерживает связь с отцом, а также обратилась с требованием о привлечении к уголовной ответственности отчима и матери, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ситуацию держат в центре внимания и принимает все необходимые меры для защиты прав ребенка.