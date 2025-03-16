Вместо скрывающих лицо черных одеяний лучше носить национальную одежду - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая подчеркнул важность национальной культуры в укреплении идентичности народа. Он отметил, что особое место в этом занимает праздник Наурыз. Теперь его празднование длится десять дней – с 14 марта, начиная с Амал күні. Каждый день имеет свое название и особый смысл. Люди хорошо восприняли эту инициативу, особенно День национальной одежды.

— В обществе вырос интерес к национальной одежде, ее стали носить в школах и других учреждениях, в том числе крупных компаниях. Повышенный спрос способствовал открытию пошивочных цехов, появлению новых брендов и магазинов. Таким образом, ношение национальной одежды постепенно становится обыденным явлением. Это очень хорошая тенденция. Чем облачаться в скрывающие лица черные одеяния, гораздо лучше носить одежду в национальном стиле. Наша национальная одежда ярко подчеркивает этническую идентичность, поэтому нужно ее всесторонне популяризировать, — сказал президент.

Он также отметил, что за годы независимости в сфере культуры сделано многое. В Казахстане появилось много театров, в которых звучит классическая и современная музыка. Интерес к театральному искусству растет – залы полны, а билеты на премьеры раскупают за несколько недель. Радует, что среди зрителей много молодежи. Сегодня в стране 46 региональных театров, но многие из них нуждаются в обновлении. Например, в Семее сразу три театра вынуждены делить одно здание. Президент подчеркнул, что важно развивать театры именно в регионах, а также поддерживать русские и другие национальные коллективы, которые сохраняют культурное разнообразие страны. Он также отметил, что частные театры уже доказали: искусство может быть прибыльным. Поэтому бизнесу стоит активнее участвовать в развитии театров в регионах.