7-летнюю девочку убили этим летом.

Трагедия произошла пятого июня 2025 года в городе Кульсары Атырауской области. Изначально появилась информация о пропаже семилетней девочки. На следующий день тело малышки нашли в протоке Курсай. Следствие установило, что 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения обманом предложил ребенку показать дорогу домой, после чего отвел ее к берегу реки, где изнасиловал. Чтобы скрыть следы преступления, он ее убил, а тело выбросил в реку. Позже он уснул во дворе своего знакомого.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области мужчину признали виновным в жестоком преступлении. Его приговорил к пожизненному лишению свободы. Приговор не вступил в законную силу.