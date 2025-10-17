По данным отчета БНС АСПиР РК, экспорт составил 50 188 млн долларов, сократившись в номинальном выражении на 5,7%. При этом импорт, напротив, продемонстрировал рост, достигнув 40 060,2 млн долларов (номинальный рост на 2,8%).

В структуре импорта произошел ключевой сдвиг. С начала 2025 года первое место по доле импорта занимал Китай, а в августе крупнейшим торговым партнером по импорту стала Россия:

  • Россия: 29,4% от общего объема импорта.
  • Китай: 29,1% от общего объема импорта.

В пятерку крупнейших также вошли Германия (4,6%), Республика Корея (3,7%) и США (3,5%). Замыкает топ-6 Турция (2,5%).

В товарной структуре импорта доминируют готовые и высокотехнологичные изделия:

  • Легковые автомобили – 4,3%.
  • Лекарственные средства – 3,1%.
  • Кузова для моторных транспортных средств – 2,3%.
  • Телефоны и смартфоны – 2,2%.
  • Части и принадлежности моторных транспортных средств – 2,1%.

В структуре товарооборота ЕАЭС доминирующая доля приходится на одного партнера:

  • Российская Федерация: 88,8%.
  • Кыргызская Республика: 7,2%.
  • Республика Беларусь: 3,9%.
  • Республика Армения: 0,2%.

Фото: pixabay.com