По данным отчета БНС АСПиР РК, экспорт составил 50 188 млн долларов, сократившись в номинальном выражении на 5,7%. При этом импорт, напротив, продемонстрировал рост, достигнув 40 060,2 млн долларов (номинальный рост на 2,8%).
В структуре импорта произошел ключевой сдвиг. С начала 2025 года первое место по доле импорта занимал Китай, а в августе крупнейшим торговым партнером по импорту стала Россия:
- Россия: 29,4% от общего объема импорта.
- Китай: 29,1% от общего объема импорта.
В пятерку крупнейших также вошли Германия (4,6%), Республика Корея (3,7%) и США (3,5%). Замыкает топ-6 Турция (2,5%).
В товарной структуре импорта доминируют готовые и высокотехнологичные изделия:
- Легковые автомобили – 4,3%.
- Лекарственные средства – 3,1%.
- Кузова для моторных транспортных средств – 2,3%.
- Телефоны и смартфоны – 2,2%.
- Части и принадлежности моторных транспортных средств – 2,1%.
В структуре товарооборота ЕАЭС доминирующая доля приходится на одного партнера:
- Российская Федерация: 88,8%.
- Кыргызская Республика: 7,2%.
- Республика Беларусь: 3,9%.
- Республика Армения: 0,2%.
