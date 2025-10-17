Внешнеторговый оборот Казахстана за январь-август 2025 года составил 90 248,3 млн долларов США.

По данным отчета БНС АСПиР РК, экспорт составил 50 188 млн долларов, сократившись в номинальном выражении на 5,7%. При этом импорт, напротив, продемонстрировал рост, достигнув 40 060,2 млн долларов (номинальный рост на 2,8%).

В структуре импорта произошел ключевой сдвиг. С начала 2025 года первое место по доле импорта занимал Китай, а в августе крупнейшим торговым партнером по импорту стала Россия:

Россия: 29,4% от общего объема импорта.

Китай: 29,1% от общего объема импорта.

В пятерку крупнейших также вошли Германия (4,6%), Республика Корея (3,7%) и США (3,5%). Замыкает топ-6 Турция (2,5%).

В товарной структуре импорта доминируют готовые и высокотехнологичные изделия:

Легковые автомобили – 4,3%.

Лекарственные средства – 3,1%.

Кузова для моторных транспортных средств – 2,3%.

Телефоны и смартфоны – 2,2%.

Части и принадлежности моторных транспортных средств – 2,1%.

В структуре товарооборота ЕАЭС доминирующая доля приходится на одного партнера:

Российская Федерация: 88,8%.

Кыргызская Республика: 7,2%.

Республика Беларусь: 3,9%.

Республика Армения: 0,2%.

