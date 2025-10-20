Во время свидания в помещение ворвались трое мужчин, которые представились «братьями» девушки и заявили, что она несовершеннолетняя.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили о грабеже, который совершили по схеме «знакомства в сети».

— Жертвой преступников стал мужчина, который познакомился с девушкой на одном из сайтов знакомств. После непродолжительного общения они договорились о встрече на съёмной квартире. Однако во время свидания в помещение ворвались трое мужчин, которые представились «братьями» девушки и заявили, что она несовершеннолетняя. Под этим предлогом злоумышленники начали вымогать у потерпевшего деньги, забрали его телефон и другие вещи, — пояснили в департаменте.

Сотрудники полиции установили и задержали всех участников преступления. Они водворены в изолятор временного содержания.

— Подобные случаи, к сожалению, не редкость. Мы призываем граждан быть крайне осторожными при знакомствах в интернете, не соглашаться на встречи в сомнительных местах и не доверять людям, которых вы знаете лишь по переписке, — отметил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района города Алматы Тимур Иманбеков.







