В Атырау жена дебошира ударила ножом полицейского, приехавшего ей помогать

Инцидент произошёл 16 октября около 21:00. Двое участковых прибыли по вызову о нарушении общественного порядка — семейном скандале, произошедшем в одном из домов микрорайона Привокзальный города Атырау. Полицейские прибыв на место, установили мужчину, который устроил скандал.

Стражи порядка собирались забрать мужчину, однако его супруга в состоянии алкогольного опьянения внезапно нанесла одному из полицейских удар кухонным ножом в область спины. Пострадавший доставлен в Атыраускую областную больницу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Орудие преступления — кухонный нож — изъято.

Действия подозреваемой зафиксированы на видеожетонах сотрудников полиции. Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания.

По данному факту начато досудебное расследование.

Департамент полиции Атырауской области напоминает, что применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов является уголовно наказуемым деянием.