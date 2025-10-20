Александр Бублик продолжает удерживать историческую позицию.

По данным sportarena.kz, казахстанский теннисист Александр Бублик несмотря на неудачное выступление на последнем турнире ATP 1000 в Шанхае (поражение в 1/32) остаётся на наивысшей ступени в карьере.

28-летний казахстанец находится на 16 месте перед стартом на турнире в Вене с 1/16 финала.

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко после серии неудач (поражение в 1/8 ATP 250 в Алматы и вылет в полуфинале квалификации на ATP 500 в Базеле) потерял сразу восемь строк и находится на 99 позиции.

Дмитрий Попко расположился на 224 месте, Тимофей Скатов – на 241-ой строчке.

Сразу на 50 ступеней провалился Бейбит Жукаев – 293-я позиция. На 295-м месте находится Михаил Кукушкин.



