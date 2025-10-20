В министерстве по чрезвычайным ситуациям РК рассказали о том как себя вести при пожаре в помещении. Главное правило — сохранять спокойствие. Но есть действия, которые могут стоить жизни.
Что нужно запомнить:
- Не пользуйтесь лифтом — он может остановиться или наполниться дымом;
- Не открывайте окна и двери без необходимости — приток воздуха усилит огонь;
- Не возвращайтесь за вещами — главное жизнь;
- Не дышите дымом — накройте рот и нос влажной тканью, двигайтесь пригнувшись.
Пожар — это секунды! Главное — сохраняйте спокойствие, помогите другим и сразу звоните 112.
Напомним, что 19 октября в Казахстане отметили 30 лет со дня основания министерства. Когда в 1995 году создавалась система гражданской защиты, мало кто мог представить, насколько масштабным станет это ведомство.