Спасатели рассказали чего нельзя делать при пожаре в помещении.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям РК рассказали о том как себя вести при пожаре в помещении. Главное правило — сохранять спокойствие. Но есть действия, которые могут стоить жизни.

Что нужно запомнить:

Не пользуйтесь лифтом — он может остановиться или наполниться дымом;

Не открывайте окна и двери без необходимости — приток воздуха усилит огонь;

Не возвращайтесь за вещами — главное жизнь;

Не дышите дымом — накройте рот и нос влажной тканью, двигайтесь пригнувшись.

Пожар — это секунды! Главное — сохраняйте спокойствие, помогите другим и сразу звоните 112.

Напомним, что 19 октября в Казахстане отметили 30 лет со дня основания министерства. Когда в 1995 году создавалась система гражданской защиты, мало кто мог представить, насколько масштабным станет это ведомство.