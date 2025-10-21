Он считает, что нельзя искусственно удерживать цены — рынок всё равно возьмёт своё.

Бывший министр сельского хозяйства, а ныне — глава Мясного союза Казахстана считает, что подорожание говядины — закономерный итог действий государства. Годы искусственного сдерживания рынка привели к тому, что цены «выстрелили». Теперь страдают все — и потребители, и фермеры.





Он привел некоторые факты по рынку:

2011 год: экспорт — 0 тонн (данные по производству за 2010 год — 406 тыс. тонн);

экспорт — 0 тонн (данные по производству за 2010 год — 406 тыс. тонн); 2019 год: производство — 286 тыс. тонн, экспорт — 63 тыс. тонн (22% от производства);

производство — 286 тыс. тонн, экспорт — 63 тыс. тонн (22% от производства); 2024 год: производство — 430 тыс. тонн, экспорт — 22 тыс. тонн (5,1%).

— От такого положение дел выигрывали только чиновники, которые с удовольствием рапортовали о недопущении роста цен на продовольствие. Но это была пиррова победа. Такая «стабилизация цен» была за счет убытков фермеров, их «сброса» маточного стада. И она не могла продлиться долго. Это было подобно эффекту сжимавшейся пружины, отыгрыш которой был неизбежен. Высвобождение энергии этой деформации цен (ведь если бы дали возможности расти ценам на мясо постепенно, каждый год, как и всем остальным видам товаров, то может быть это не так было бы болезненно) было резким и болезненным (как для потребителей, так и для чиновников, которые сжимали эту пружину). Это как раз и было то, что мы наблюдали в этом году. Это то что называется рыночными аксиомами, — объясняет Асылжан Мамытбеков.

