Британский портал Sportsmole.co.uk представил прогноз на сегодняшний поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Кайрат» и кипрский «Пафос».

– Несмотря на заметную разницу в классе по сравнению с топ-клубами Европы, «Кайрат» рассматривает домашнюю игру во вторник как наилучший шанс проявить себя в рамках турнира, уже имея за плечами встречи с двумя серьёзными соперниками. Обе команды только начинают свой путь на подобном уровне, однако «Пафос» выглядит более организованным и сбалансированным коллективом. Опыт участия в еврокубках в прошлом сезоне и уверенный старт в чемпионате Кипра придают команде дополнительную уверенность. Хотя «Кайрат» уверенно доминирует на внутренней арене, их выступления в еврокубках подчёркивают нехватку международного опыта — слабость, которую гости вполне могут использовать, если сохранят концентрацию и игровую дисциплину, – пишет зарубежный источник.