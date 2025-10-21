Информацию в кредитную историю передают банки, МФО и компании, которые дают товары или услуги в рассрочку или кредит.

Как формируется кредитная история в Казахстане и зачем её проверять

Как сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, перед тем как выдать кредит, банки и микрофинансовые организации (МФО) проверяют, сможет ли человек вернуть деньги. Для этого они оценивают его платёжеспособность и кредитные риски. Главный источник информации — кредитная история заемщика.

В Казахстане есть два кредитных бюро:

АО «Государственное кредитное бюро» (ГКБ) — принадлежит государству и работает под контролем Национального банка.

Все банки, МФО, ломбарды, коммунальные службы, операторы связи и коллекторы обязаны передавать туда данные о клиентах.

ТОО «Первое кредитное бюро» (ПКБ) — частная компания. Сотрудничество с ней происходит добровольно.

Информацию в кредитную историю передают банки, МФО и компании, которые дают товары или услуги в рассрочку или кредит. Иногда данные могут вносить и другие организации, если у них есть договор с бюро. Каждый человек может запросить свой персональный кредитный рейтинг (ПКР) — он показывает, как банки оценивают вашу надёжность. Важно: кредиторы могут смотреть вашу историю только с вашего письменного согласия. Проверяйте свой отчёт не реже одного раза в полгода, чтобы убедиться, что там нет ошибок или кредитов, оформленных на вас мошенниками.

Согласно закону, кредитное бюро хранит информацию о вас в течение пяти лет после получения последней записи.

Отсчёт идёт с момента погашения долга, а не с даты выдачи кредита. Даже после закрытия просрочки информация о ней ещё несколько лет будет видна банкам и может влиять на решение по новым займам.

Как сохранить хорошую кредитную репутацию

Своевременно выплачивайте кредиты и долги.

Следите за своей кредитной историей.

Проверяйте отчёт в бюро хотя бы раз в полгода.

Ответственное отношение к финансам помогает сохранить доверие со стороны банков и получать кредиты на лучших условиях.



