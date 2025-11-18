Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ввело новые ограничения, которые усложнят получение кредитов для части граждан. Постановление вступит в силу 24 ноября 2025 года.

Согласно новым правилам, если заемщик в последние 12 месяцев не платил по кредиту более 90 дней, его коэффициент долговой нагрузки снизят с 0,5 до 0,25. То есть сумма возможного кредита уменьшится с 50% до 25% его дохода.

Три случая, когда кредит не дадут

Банк откажет в беззалоговом займе, если:

есть просрочка более 30 дней по банковским займам или более одного дня по микрокредитам;

задолженность была прощена после 1 июля 2025 года — в этом случае действует «стоп-лист» на 3 года;

была реструктуризация, но заемщик всё равно допускал новые просрочки.

Таким образом, теперь при оценке заемщика, помимо доходов и кредитной истории, банки смогут учитывать уровень образования, занятость и другие социально-демографические факторы.