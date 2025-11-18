12 человек погибли в страшном пожаре в Казахстане: девять из них - дети

В Жетысайском районе Туркестанской области произошла тяжелая трагедия: в частном доме в селе Алгабас вспыхнул пожар, унесший жизни 12 человек, среди них девять детей.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным погибших и поручил правительству совместно с акимом региона оказать всестороннюю поддержку, а также организовать тщательное расследование причин случившегося.

По данным регионального ДЧС, сигнал о возгорании в двухэтажном доме поступил ранним утром 18 ноября на номер 101. К моменту прибытия пожарных здание уже полностью полыхало.

Во время ликвидации огня спасатели вынесли из дома троих человек без сознания и передали их медикам. Также внутри обнаружили тела 12 погибших, в том числе девяти детей.

Местные жители отметили, что в доме находились гости — накануне у хозяев проходило мероприятие. Пожар удалось локализовать и потушить на площади 360 квадратных метров. Причины трагедии устанавливаются.