30-летняя бухгалтер из Кандыагаша (Актюбинская область) оформляла женщин, которые собирались в декретный отпуск, сразу в нескольких ИП, делала за них соцотчисления и переводила взносы в ЕНПФ и ФСМС. Так у будущих мам появлялся фиктивный трудовой стаж, за счет чего они смогли получить приличные выплаты, уходя в декрет. По данным пресс-службы Мугалжарского райсуда, ущерб государству составил 180 413 146 тенге.

Суд установил, что в 2023-2024 годы подсудимая через соцсети прошла курс «Декретке миллионмен» и стала применять свои знания на практике. В результате предприимчивого бухгалтера обвинили в мошенничестве в особо крупном размере по статье 190 УК РК.

Мугалжарский районный суд приговорил ее к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы и запретил ей заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 5 лет, но учел, что у женщины есть малолетние дети и отсрочил исполнение наказания на 5 лет, пока ее детям не исполнится 14 лет.

Потерпевшая сторона – ГФСС – может уже через другой суд добиваться возмещения ущерба.

Ранее процесс по делу о мошенничестве в особо крупном размере с декретными прошел в Актобе. Тогда ущерб государству составил 98 миллионов тенге. Двух бухгалтеров приговорили к 6 годам колонии, но также отсрочили исполнение приговора из-за малолетних детей.

В Актюбинском филиале ГФСС сообщили, что будут требовать возмещения ущерба с тех, кто незаконно получил декретные. По первому делу женщины уже возвращают деньги госфонду. Им дали уведомления о добровольном возврате, что они и делают. По делу, рассмотренному в суде города Актобе проходили 29 женщин, по второму делу в Мугалжарском районе – 41.

Приговор не вступил в законную силу.

Айман КАРИМ