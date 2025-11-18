Женщина отдавала деньги не существующей гадалке.

В Петропавловске огласили приговор по необычному делу о мошенничестве. Местная жительница, надеясь остановить измены мужа, отдала своей подруге 4,5 миллиона тенге. На скамье подсудимых оказалась 39-летняя женщина, ранее уже осуждённая за мошенничество в 2024 году. Потерпевшая рассказала, что они с подсудимой раньше вместе работали и дружили. Однажды она пожаловалась подруге на проблемы в семье и спросила, знает ли та хорошую гадалку. Подсудимая предложила обратиться к «бабе Кате», которая якобы могла помочь.

Женщина начала регулярно переводить деньги: за «консультации», милостыню и поездки по «святым местам». Деньги передавались наличными или на карту, но саму гадалку потерпевшая ни разу не увидела. Весной 2025 года появилась ещё одна «специалистка» — баба Рая, якобы сильнее предыдущей. Но и с ней встречу так и не организовали. В конце июля 2025 года, после последнего перевода, потерпевшая поняла, что её обманывают. Всего она отдала 4 миллиона 408 тысяч тенге.

Подсудимая признала вину и попросила суд не лишать её свободы, пообещав вернуть ущерб. Она заявила, что сначала действительно передавала деньги знакомой гадалке, но после смерти «бабы Кати» в декабре 2024 года решила продолжить получать деньги сама. Все средства женщина тратила на себя и семью. Однако доказать, что гадалка существовала, она не смогла.

Судья Петропавловского городского суда Азамат Ашимов признал женщину виновной в мошенничестве в крупном размере. Ей назначили три года лишения свободы, а также добавили один год неотбытого срока по приговору 2024 года. В итоге — четыре года лишения свободы в учреждении средней безопасности. Так как у подсудимой есть малолетние дети, исполнение приговора отсрочили на три года. Иск потерпевшей о возмещении ущерба в размере 4 миллионов 408 тысяч тенге суд удовлетворил полностью, дав месяц на добровольное погашение.

Приговор пока не вступил в силу.