После перевода денег за переписки мужа женщина получила пустую ссылку.

Жительница Костаная стала жертвой интернет-мошенницы после того, как увидела в Instagram объявление: «Помогу прочитать переписку мужа в WhatsApp». Об этом в департаменте полиции региона. Перейдя по ссылке, женщина попала в Telegram-чат к пользователю, представившейся Полиной. «Полина» сказала, что для доступа к переписке нужно внести первоначальную оплату 26 тысяч тенге.

После перевода денег женщина получила пустую ссылку. Затем мошенница потребовала ещё почти 20 тысяч тенге, объяснив это «большим объемом данных из-за фото и видео». После второго перевода злоумышленница удалила переписку и перестала выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция ищет человека, причастного к этому преступлению. Правоохранительные органы напоминают: не переходите по подозрительным ссылкам и не отправляйте деньги незнакомым людям.