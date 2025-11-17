В Атырау начал работу международный научный симпозиум «Сарайшык — перекресток Востока и Запада: история и культура Великой степи» с участием представителей международной организации ТЮРКСОЙ, отечественных и зарубежных учёных, археологов, историков, специалистов музейного дела и краеведов.

В первой половине дня состоялась церемония открытия симпозиума и пленарное заседание. Вице-министр культуры и информации Айбек Сыздыков зачитал поздравительную речь министра культуры и информации Аиды Балаевой:

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев в статье «Мәдениеті озық елдің рухы биік», опубликованной в газете «Egemen Qazaqstan», отметил, что городище Сарайшык представляет особый интерес для исследователей, и подчеркнул необходимость проведения модернизации. Городок Сарайшык — это зеркало глубокой истории нашего народа, — озвучил текст вице-министр. — Средневековый город соединил Восток и Запад и оставил неизгладимый след в истории мировой цивилизации как крупный политико-экономический и культурный центр вдоль Великого Шелкового пути. Поэтому его изучение и модернизация — важный вопрос не только для Казахстана, но и для всего тюркского мира и международного сообщества.

Фото автора

Как продолжил зачитывать сообщение Аиды Балаевой вице-министр, расположенный на берегу реки Жайык древний город Сарайшык — один из важнейших исторических центров, соединяющих Восток и Запад, различные цивилизации и культуры. Этот священный дом на протяжении веков был свидетелем истории Великой степи и стал ядром политико-экономической и духовной жизни на евразийском пространстве.

— Международное сотрудничество необходимо для успешной реализации работ по возрождению Сарайшыка, ставшего столицей Джучи Улуса, Ногайской орды и Казахского ханства. Сарайшык — это наша золотая сокровищница в истории нашего народа, наш духовный столб. Его сохранение, исследование, модернизация — наш общий и священный долг, — зачитал текст вице-министр.



Фото автораЗаместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев от лица главы региона пожелал успешной работы симпозиума и рассказал о проводимой акиматом области работе по сохранению и возрождению исторического памятника Сарайшык.

— Для защиты городища Сарайшык от разлива реки Жайык построена защитная дамба протяженностью 1,5 км, высотой 3,6 метра. Кроме того, ведутся работы по другим средневековым памятникам — городку Актобе-Лаэти. В настоящее время территория городка оцеплена, в следующем году планируется проведение научно-исследовательских, реставрационных и музейных работ. Уникальный исторический памятник караван-сарай «Таскешу», расположенный вдоль средневекового караванного пути между Сарайшыком и Хиуа, также был изучен, подготовлена научная документация для реставрации. Уверен, что научные доклады, отзывы и исследования, представляемые в рамках симпозиума, откроют новые грани культурных, исторических, археологических ценностей Сарайшыка. Кроме того, эта встреча — отличная возможность для укрепления международного сотрудничества, изучения нашей общей истории, — сообщил Жасулан Бисембиев.



Фото автораНа открытии симпозиума для участников была представлена выставка уникальных археологических находок, обнаруженных в результате раскопок, проведённых в 2023–2024 годах на курганах Карабау-2, Каракудук-1 и Каракудук-2.

Во второй половине дня в Центре имени Абая пройдут секционные заседания.

Во вторник участники симпозиума посетят село Сарайшык Махамбетского района и побывают в государственном историко-культурном музее-заповеднике «Сарайшык». Ознакомятся с деятельностью визит-центра, с ходом раскопок и реставрационных работ на месте средневекового городища, а также получат информацию о перспективах и историко-культурном значении данного объекта.

Алма ТУРГАН