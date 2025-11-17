В Уральске ожидается тёплый день: прогноз погоды на 18 ноября

По данным метеорологов завтра, 18 ноября, ожидается преимущественно тёплая и спокойная погода.

Уральск. Днём температура поднимется до +7…+9 °C, к вечеру похолодает до +3…+4 °C. Облачно, осадков не прогнозируется, ветер умеренный.

Атырау. Днём температура составит около +12…+13 °C, ночью — до +8 °C. Облачно с прояснениями, ветер слабый, вероятность осадков минимальна.

Актау. Днём температура будет держаться на уровне +12…+16 °C, ночью — +13 °C. Переменная облачность, ветер южный, до 2,7 м/с, влажность повышенная.

Актобе. Днём ожидается около +6…+7 °C, ночью — около 0 °C. Облачность сохранится, осадков не предполагается.

Синоптики отмечают, что во второй половине ноября погода становится всё более переменчивой, поэтому жителям стоит быть готовыми к резким перепадам температуры.