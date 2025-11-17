Суд в Актау вынес решение взыскать с аэропорта 2 млн тенге в пользу семьи двухлетней девочки, получившей травму на территории терминала летом 2024 года.

После прилёта из Астаны ребенок самостоятельно вернулся в здание аэропорта через двери, предназначенные для выхода пассажиров. Девочка просунула руку в механизм эскалатора и получила открытую травму пальцев с переломами. По данным врачей, в 10-летнем возрасте ей потребуется коррекционная операция.

Мать пострадавшей подала иск о компенсации морального вреда. Представитель аэропорта заявил, что происшествие произошло не по вине сотрудников. Однако суд изучил видеозапись, на которой видно: инспектор аэропорта держал девочку за руку, но отпустил её, отвлекшись на мать, которую не пропустил в терминал. Ребенок остался без присмотра и подошёл к эскалатору.

Суд пришел к выводу, что несчастный случай произошел по вине сотрудника, допустившего проход малолетнего ребенка без сопровождения. Доказательств, опровергающих вину аэропорта, предоставлено не было.

Решение вступило в законную силу.