На автодороге столкнулись две машины.

8 человек погибли в жуткой аварии на трассе ЗКО

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что 17 ноября на 50-м километре автодороги областного значения Чапай – Жаңақала – Сайқын произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Camry и Volkswagen Sharan, после чего один из автомобилей загорелся.

В результате происшествия восемь человек погибли на месте, ещё четверо госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно рассматривается версия выезда одним из водителей на полосу встречного движения.

— Погодные условия и состояние дорожного покрытия были удовлетворительными — видимость хорошая, внешних препятствий для движения не установлено. На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и подразделения МЧС. Все обстоятельства ДТП будут тщательно изучены и установлены в рамках расследования. Полиция обращается к водителям: строго соблюдайте правила дорожного движения. Любое нарушение, особенно при перевозке людей, создаёт прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, похожая авария с большим числом жертв произошла в Актобе 23 октября. Тогда на трассе Самара–Шымкент погибли 12 человек.



