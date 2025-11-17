После преступления он пытался скрыться.

Исполняющий обязанности начальника департамента полиции Акмолинской области Ерлан Акбаров , что подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы из села Ынтымак Целиноградского района задержан. Сотрудникам полиции понадобилось меньше суток, чтобы найти и задержать мужчину. После преступления он пытался скрыться. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, продолжаются следственные действия.

Девочка умерла от ножевых ранений в шею. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ходе расследования проверяются все обстоятельства произошедшего. Руководство полиции держит ход дела на строгом контроле. Подозреваемого обещают наказать по всей строгости закона.