Сегодня президент Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, подписал закон «Об искусственном интеллекте», а также поправки, связанные с цифровизацией.

Новый закон вводит основополагающие принципы функционирования систем ИИ.

Основные положения закона:

  • введены официальные термины — «искусственный интеллект», «модель», «синтетический результат»;
  • усилены требования прозрачности и безопасности при использовании ИИ;
  • предусмотрено разделение ИИ-систем по уровню риска;
  • запрещается создание систем, использующих манипулятивные и «подсознательные» методы воздействия на человека;
  • введена ответственность за нарушение правил работы ИИ-систем и обязательная маркировка контента, созданного с помощью ИИ;
  • запланировано создание национальной платформы ИИ и библиотек данных для обучения моделей.

По мнению властей, закон создаёт правовую базу для безопасного и ответственного развития ИИ в Казахстане, а также стимулирует цифровое развитие страны.