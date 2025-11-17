Сегодня президент Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, подписал закон «Об искусственном интеллекте», а также поправки, связанные с цифровизацией.

Новый закон вводит основополагающие принципы функционирования систем ИИ.

Основные положения закона:

введены официальные термины — «искусственный интеллект», «модель», «синтетический результат»;

усилены требования прозрачности и безопасности при использовании ИИ;

предусмотрено разделение ИИ-систем по уровню риска;

запрещается создание систем, использующих манипулятивные и «подсознательные» методы воздействия на человека;

введена ответственность за нарушение правил работы ИИ-систем и обязательная маркировка контента, созданного с помощью ИИ;

запланировано создание национальной платформы ИИ и библиотек данных для обучения моделей.

По мнению властей, закон создаёт правовую базу для безопасного и ответственного развития ИИ в Казахстане, а также стимулирует цифровое развитие страны.