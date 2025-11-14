13 ноября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области состоялись прения сторон по делу о жестоком убийстве Яны Легкодимовой. На скамье подсудимых двое: Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов. Их обвиняют в убийстве и уничтожении имущества.

Ранее гособвинение попросило суд признать Хаиржанова виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью и умышленном уничтожении имущества, повлёкшем тяжкие последствия. Катимову предъявлено обвинение в соучастии в убийстве. Таким образом, прокурор попросил назначить им пожизненное лишение свободы.

Общественники фонда опубликовали некоторые фрагменты из выступления сторон. Так, мама Яны Галина Легкодимова сказала, что она отчаянно требует для убийц дочери пожизненного заключения.

– Год назад в октябре я уезжала в Актау. Моей дочери было всего 23 года. Я вырастила её абсолютно самостоятельной. Она была на старте взлета своей карьеры, потому что была упорная, трудолюбивая, дисциплинированная с самого раннего возраста. Я помню тот последний день. Она была живая, здоровая, красивая, умная. Что с ней стало? Вы видели! Вы видели череп, позвоночник, и немного рёбер, которые просто лежали на траве... а вокруг мухи. А потом я в коридоре морга ждала, когда мне отдадут пакет с костями. Как я ехала с этим гробом по трассе в Уральск, проезжая то место Талдыколь. Как я смотрела в глаза своим родным, в мирное время, где нет войны, где казалось бы нет никаких угроз - привезти домой просто гроб с костями дочери, в дом, где я её растила. Как это объяснить? Я себе это объяснить не могу. Мамой меня больше никто не назовет. У меня больше нет детей, в спокойное мирное время у меня забрали дочь, а у дочери забрали жизнь, сказала Галина Легкодимова.

По данным правозащитников, отец Ризуана — Аслан Хайржанов — просил прощения за своего сына. Он сказал, что плохо владеет русским языком и неправильно выразился до обеда — это было о фразе «Вы же не кормильца потеряли, а просто ребёнка».

– Мой сын добродушный и заботливый, знает три языка, пишет и печатался в журнале, — продолжал Аслан Хайржанов.

Также он рассказал, что они с женой растили детей хорошими людьми и не учили делать зла, а у Ризуана много сертификатов и грамот, он ездил на ЭКСПО, поступил в магистратуру. Но тут внезапно он сказал: «Кто не спотыкается. Кто не ошибается. Уважаемый суд, я надеюсь, что вы учтете, что он сотрудничал со следствием, и он раскаивается».

– В этом деле слишком много догадок, и слишком мало фактов. Первое — отсутствует причина смерти. На костях нет следов насилия. Точное время тоже не установлено. Нет доказательств, связывающих моего сына с наступлением смерти». И он начал перечислять «свои» доказательства. В том числе то, что не было свидетелей убийства, нет факта убийства и смерти на видео, а переписки в чате — похожи на шутливые разговоры, и марганцовка принадлежит не Ризуану, а ему, и машина принадлежит ему, а не Ризуану. И далее: он попросил суд вернуть ему машину Hyundai. Он уже несколько раз просил вернуть ему машину. Прошу оправдать, признать моего сына невиновным в убийстве или переквалифицировать на менее тяжкую статью, — в общем итоге сказал отец Ризуана.

Отец Алтынбека — Кадыркулов Асылбек — выступил коротко, просил снисхождения и назначения соразмерного наказания.

Суд вынесет приговор 17 ноября в 11.00.

По версии следствия подсудимые начали планировать убийство в ночь на 8 октября 2024 года, а в ночь с 18 на 19 октября они задушили Яну и выкинули её тело в Урал. А потом пошли пить виски. Утром 19 октября мама Яны Галина Легкодимова начала искать дочь. Девушка готовилась к поступлению в аспирантуру, ей было всего 23 года. Отношения с Ризуаном были первыми отношениями в её жизни, они познакомились в университете — учились на одном потоке. Девушку похоронили в родном поселке Чапаево Акжайыкского района ЗКО.



