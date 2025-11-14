Уральск снова стал одним из городов с наиболее низким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в Казахстане. Об этом сообщает EnergyProm со ссылкой на результаты наблюдений за состоянием атмосферы в 70 населённых пунктах страны в третьем квартале 2025 года.

Согласно данным Министерства экологии и природных ресурсов, Уральск вошёл в группу из 16 городов с низким уровнем загрязнения воздуха — это наилучший показатель среди всех категорий исследования.

Где зафиксирован самый высокий уровень загрязнения

В категорию очень высокого уровня загрязнения вошли следующие населённые пункты:

Караганда

Сатпаев

Актобе

Кульсары

Астана

посёлок Шубарши

Ещё 11 городов и посёлков попали в группу с высоким уровнем загрязнения. Среди них — Алматы, Атырау, Темиртау и Павлодар.

Общая экологическая ситуация в стране

По информации EnergyProm, за 2024 год в Казахстане было выброшено 2,3 млн тонн загрязняющих веществ, из которых 1,8 млн тонн — газообразные и жидкие выбросы. Наиболее значимыми из них стали:

сернистый ангидрид — 785,5 тыс. тонн

окись углерода — 432,4 тыс. тонн

окись азота — 307,5 тыс. тонн

Западный Казахстан — среди регионов-лидеров чистоты

В Западно-Казахстанской области зафиксирован один из самых низких показателей по стране: всего 31,2 тыс. тонн выбросов за 2024 год. Этот результат стал одним из лучших в Казахстане, что также подтверждает благоприятную экологическую ситуацию в регионе.



