В итоге стороны пришли к медиативному соглашению и женщина обязалась оплатить авиакомпании 6,6 млн тенге.

Почти 23 млн тенге потребовала Air Astana от казахстанки за открытие аварийного выхода

В Кызылординский городской суд с иском к казахстанке обратилась авиакомпания Air Astana, которая потребовала возмещения материального ущерба. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Как выяснилось, происшествие случилось после приземления самолета Air Astana, выполнявшего рейс по направлению Астана-Алматы. Во время ожидания трапа для высадки пассажиров женщина самовольно открыла аварийный выход самолета.

— Аварийные выходы предназначены исключительно для использования в экстренных ситуациях и только по команде экипажа. В результате открытия аварийного выхода и приведения в действие надувного аварийного трапа истцу был причинен материальный ущерб и потребовалась его замена. Стоимость замены составила 22 995 936 тенге, - говорится в материалах дела.

Суд разъяснил сторонам их право урегулировать спор с помощью примирительных процедур и предоставил срок для заключения соглашения. Позже стороны представили заявление с просьбой утвердить медиативное соглашение, согласно которым ответчик обязалась возместить истцу 6 698 426 тенге до 20 ноября 2025 года. Истец, в свою очередь, отказался от иска на сумму 22 995 936 тенге.

Определением суда медиативное соглашение утверждено, производство по делу прекращено.