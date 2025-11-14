В Актау женщина упала с причала в море

Вчера, 13 ноября, в городе Актау спасатели МЧС РК оказали помощь женщине, которая по неосторожности упала с пирса в Каспийское море. Инцидент произошёл в микрорайоне 4А, во время патрулирования прибрежной зоны.

– Спасатели оперативно вытащили пострадавшую из воды и доставили на берег. В медицинской помощи она не нуждалась,– говорится в сообщении ведомства.

МЧС призвало граждан быть предельно осторожными при нахождении у водоёмов, особенно в холодное время года, а также избегать прогулок по скользким и неустойчивым берегам.