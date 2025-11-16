Ребенок получил легкие травмы.

Специализированный административный суд Атырау рассмотрел дело о ДТП, в котором водитель нарушил правила дорожного движения и причинил лёгкий вред здоровью ребёнка. Инцидент произошёл 3 июля 2025 года около 19:20. Женщина за рулём автомобиля Lada Granta, проезжая возле подъезда жилого дома, нарушила правила безопасности и совершила наезд на несовершеннолетнюю.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, ребёнок получил лёгкие травмы. Вина водителя подтверждается протоколами и видеозаписью. Суд учёл, что женщина признала вину и раскаялась. Её признали виновной и назначили штраф в размере 40 МРП. С учётом смягчающих обстоятельств сумма штрафа была уменьшена на 30% — до 110 096 тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.