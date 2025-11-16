Всего жителям ЗКО оказывают услуги 590 сотрудников центров обслуживания населения.

Заместитель директора филиала НАО «Госкорпорация «правительство для граждан» по ЗКО Аскар Сандыбаев сообщил, что всего по итогам 10 месяцев 2025 года работники филиала оказали 435 693 услуг. В секторе самообслуживания – 311 827.

Наиболее востребованными государственными услугами являются выдача электронной цифровой подписи, удостоверения личности и паспорта, водительского удостоверения, регистрация прав на недвижимое имущество и перерегистрация автомобилей.

– Благодаря Политике цифровизации можно легко получить виды госуслуг на платформе приложений Egov, Тelegram-бот, мобильное приложение Egov, так же через банки второго уровня, - сообщил он.

Сегодня Госкорпорация для удобства услугополучателей предоставляет ряд платных и бесплатных услуг, а именно:

Служба персонального менеджера;

Доставка услуги;

Договорная деятельность на недвижимое имущество;

Регистрация прав на недвижимое имущество в ускоренном порядке;

Деятельность по единому номеру 1414;

Получение паспорта иудостоверения личности по экстерриториальному принципу;

Получение социальных выплат в связи с рождением и уходом за ребенком по экстерриториальному принципу;

Единый государственный кадастр недвижимости;

Ряд социальных пособий в проактивном формате:

Возврат социальных отчислений и обязательных пенсионных взносов через портал Egov;

По словам Аскара Сандыбаева, по социальной сфере оказываются 20 видов государственных услуг. За 10 месяцев оказано более - 52 936 тысяч услуг. В том числе такие виды услуг, как получение государственного пособия по потере кормильца, потере трудоспособности, потере работы, назначение пособий по инвалидности, рождению ребенка и уходу за ним, многодетным матерям («Алтын алқа», «Күмісалқа») доступны в проактивном формате.

Отметим, что с 1 июля 2023 года отдел ЗАГС перешел в госкорпорацию. В целом, за 10 месяцев филиалом по ЗКО выдано 7 495 свидетельств о рождений, 3 368 регистраций браков, 514 регистраций расторжения браков, 131 регистрация смерти.

Услуги социального значения, такие как регистрация рождения ребенка и регистрация смерти оказываются бесплатно.



