Заместитель директора филиала НАО «Госкорпорация «правительство для граждан» по ЗКО Аскар Сандыбаев сообщил, что всего по итогам 10 месяцев 2025 года работники филиала оказали 435 693 услуг. В секторе самообслуживания – 311 827.
Наиболее востребованными государственными услугами являются выдача электронной цифровой подписи, удостоверения личности и паспорта, водительского удостоверения, регистрация прав на недвижимое имущество и перерегистрация автомобилей.
– Благодаря Политике цифровизации можно легко получить виды госуслуг на платформе приложений Egov, Тelegram-бот, мобильное приложение Egov, так же через банки второго уровня, - сообщил он.
Сегодня Госкорпорация для удобства услугополучателей предоставляет ряд платных и бесплатных услуг, а именно:
- Служба персонального менеджера;
- Доставка услуги;
- Договорная деятельность на недвижимое имущество;
- Регистрация прав на недвижимое имущество в ускоренном порядке;
- Деятельность по единому номеру 1414;
- Получение паспорта иудостоверения личности по экстерриториальному принципу;
- Получение социальных выплат в связи с рождением и уходом за ребенком по экстерриториальному принципу;
- Единый государственный кадастр недвижимости;
- Ряд социальных пособий в проактивном формате:
- Возврат социальных отчислений и обязательных пенсионных взносов через портал Egov;
По словам Аскара Сандыбаева, по социальной сфере оказываются 20 видов государственных услуг. За 10 месяцев оказано более - 52 936 тысяч услуг. В том числе такие виды услуг, как получение государственного пособия по потере кормильца, потере трудоспособности, потере работы, назначение пособий по инвалидности, рождению ребенка и уходу за ним, многодетным матерям («Алтын алқа», «Күмісалқа») доступны в проактивном формате.
Отметим, что с 1 июля 2023 года отдел ЗАГС перешел в госкорпорацию. В целом, за 10 месяцев филиалом по ЗКО выдано 7 495 свидетельств о рождений, 3 368 регистраций браков, 514 регистраций расторжения браков, 131 регистрация смерти.
Услуги социального значения, такие как регистрация рождения ребенка и регистрация смерти оказываются бесплатно.