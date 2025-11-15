Пасмурно, возможны дожди: прогноз погоды в Уральске на 16 ноября

По данным РГП «Казгидромет», 16 ноября в Уральске ожидается облачность и прохлада: днём температура поднимется до +9…+10 °C, к вечеру похолодает до +4…+5 °C. Возможны дожди.

В Атырау с утра будет лёгкий туман и около +4 °C. К полудню станет яснее, температура поднимется до +13…+15 °C. Днём преимущественно ясно, к вечеру — около +6…+8 °C.

В Актобе утром воздух прогреется до +8 °C, днём потеплеет до +10 °C при переменной облачности. Вечером ожидается резкое охлаждение до +3…+4 °C.

В Актау день пройдёт при небольшой облачности и температуре около +10…+11 °C. Вечером воздух остынет до +5…+7 °C, осадков не прогнозируется.

Таким образом, 16 ноября в западной части Казахстана погода будет преимущественно облачной и прохладной, без существенных осадков.