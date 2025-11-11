Таскалинский районный суд рассмотрел дело о признании права собственности на квартиру, которой мужчина пользовался почти полвека. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

По словам истца, жильё в селе Таскала было предоставлено ему в 1979 году с места работы на основании ордера. С тех пор он непрерывно проживает в квартире, оплачивает коммунальные услуги и налоги, а также содержит помещение в надлежащем состоянии. Документы на жильё хранились у его престарелой матери, однако после её смерти мужчина их не обнаружил. Из-за постоянных командировок заняться оформлением прав он не смог раньше.

В суде соседи и односельчане подтвердили, что квартира действительно была выдана истцу по ордеру, и все эти годы находится в его фактическом владении.

– Согласно части 1 статьи 240 Гражданского кодекса Республики Казахстан, гражданин, добросовестно, открыто и непрерывно владеющий недвижимым имуществом как собственным в течение семи лет, имеет право оформить на него собственность, - сообщили в областном суде.

Учитывая представленные доказательства и показания свидетелей, суд признал за истцом право собственности на квартиру.

Решение суда пока не вступило в законную силу.