Трагедия произошла сегодня, 11 ноября, в многоэтажном доме в районе проспекта Азаттык. Двухлетний ребенок выпал с балкона пятого этажа. От полученных травм малыш скончался на месте.

– Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда бригады «103», - сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области.

Обстоятельства трагедии выясняются. На месте работают сотрудники полиции. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что зарегистрировано уголовное дело по факту падения двухлетнего ребёнка с пятого этажа одного из многоквартирных домов.