Меморандумы направлены на развитие межрегиональных проектов и укрепление экономических связей.

Председатель Регионального совета Палаты предпринимателей ЗКО Мурат Джакибаев на заседании делового совета сообщил, что внешнеторговый оборот Западно-Казахстанской области с Российской Федерацией за январь — август 2025 года составил 504,4 миллиона долларов США и увеличился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (за январь — август 2024 года торговый оборот составил 459,1 млн долларов США).

Под руководством вице-премьеров России и Казахстана на заседании обсудили торговые, инвестиционные и промышленные вопросы двух стран. По словам торгового представителя России в Казахстане Антона Логинова, на сегодняшний день в сфере промышленного сотрудничества реализуются 175 проектов с общим объемом инвестиций 56 миллиардов долларов США.

— Что касается товарооборота, по итогам прошлого года общий оборот составил 28 миллиардов долларов по данным казахстанской статистики. В этом году — 17 миллиардов, но задача, поставленная президентами двух стран, — превысить товарооборот и достичь планки в 30 миллиардов долларов США. Активно развивается межрегиональное сотрудничество. По данным Минюста Российской Федерации, где регистрируются соглашения о межрегиональном торгово-экономическом сотрудничестве, 22 региона установили свои соглашения. Практически все субъекты Российской Федерации работают с Казахстаном по торговым либо промышленным вопросам. Если говорить о торговле, востребована продукция, связанная с переработкой сельскохозяйственной продукции. Причём она движется как из России в Казахстан, так и из Казахстана в Россию. По итогам прошлого года Россия поставила продукции на сумму более двух миллиардов долларов США, а Казахстан — порядка миллиарда долларов США продукции, произведённой на его территории. Российские компании заинтересованы в локализации на территории Казахстана, поскольку рынок стран Центральной Азии превышает 80 миллионов человек, что является значительным и интересным. Сюда приходят компании, реализующие проекты в области строительных материалов, переработки продуктов питания, химической отрасли, машиностроения и металлургии. Таким образом, потенциал сотрудничества высок. Российская Федерация также приглашает казахстанские компании, которые уже исчерпали внутренний рынок, локализоваться на территории России и расширять своё присутствие на новом рынке, — отметил Антон Логинов.

На заседании юбилейного Российско-Казахстанского форума делового совета, проходившего в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, были подписаны меморандумы. Среди них:

Меморандум о взаимном сотрудничестве Палаты предпринимателей ЗКО с Торгово-промышленной палатой Оренбургской области.

Меморандум о взаимопонимании об открытии на территории Республики Казахстан дочернего хозяйственного общества ООО «Завод поликарбоксилатов Оренбуржье» в организационно-правовой форме ТОО Superplasticizer.

Церемония подписания меморандума о взаимопонимании между АО «Федеральная корпорация по развитию МСП» и ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана».

Напомним, что Токаев и Путин будут участвовать в форуме в Уральске онлайн. В рамках визита планируется подписать ряд важных двусторонних документов.

