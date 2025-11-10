11 и 12 ноября в Уральске пройдет XXI форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Изначально сообщалось, что в нем примут участие главы двух государств. Во время форума будут обсуждаться темы приграничного сотрудничества, инвестиции, взаимная торговля, логистика.

Как стало известно сегодня, Токаев и Путин действительно будут принимать участие в форуме в Уральске, однако в режиме онлайн. Как сообщили в службе центральных коммуникаций при президенте РК, Косым-Жомарт Токаев 11 и 12 ноября совершит государственный визит в Российскую Федерацию. Там он проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, а также в формате видеоконференцсвязи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

В рамках визита планируется подписать ряд важных двусторонних документов.

Дата и место проведения:

11 ноября - Республика Казахстан, г. Уральск, 5-й микрорайон, 12/2, Концертный зал «Атамекен»

12 ноября - Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Самал, 134, Спортивный комплекс «Жайык Арена»