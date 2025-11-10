Ретроградный Меркурий снова в деле: о чем предупреждают звезды

С 10 ноября Меркурий и Юпитер войдут в стадии ретроградного движения — это значит, что начинать что-то кардинально новое не стоит. Самое время для доработок и пересмотра уже начатого, передают астрологи.

Ключевые рекомендации для всех знаков:

Лучше отложить запуск крупных проектов, подписания важных договоров или кардинальные изменения.

Отличное время, чтобы вернуться к старым планам, доработать недоделанное, наладить отношения с клиентами или коллегами, к которым давно не обращались.

Хороший момент для саморефлексии: откуда пришли, где застряли, какие ценности требуют обновления. Например, для Рыбы это особенно актуально.

Особое внимание:

Близнецы: возможны встречи с бывшими — как в любви, так и в бизнесе. Подумайте, нужны ли такие повторы.

Весы: вы в числе тех, кому представится шанс вспомнить про «замороженные» идеи, связаться с теми, к кому давно не обращались. Только не спешите подписывать что-то новое.

Стрелец: вам звёзды советуют взять паузу и отдохнуть от гонки. Сейчас не лучшее время для резких стартов — сделайте шаг назад и наметьте цель.

Эта неделя — не про быстрый старт, а про пересмотр, корректировку курса и устранение незавершённого. Используйте её спокойно, без лишней спешки.