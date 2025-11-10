По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 10 ноября курс доллара составил 523,58 тенге. С пятницы он снизился на 2,27 тенге.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

  • Доллар США: покупка – 524-524,5 тенге, продажа – 525-526 тенге;
  • Евро: покупка – 605-607 тенге, продажа – 608-611 тенге;
  • Российский рубль : покупка – 6,43-6,45 тенге, продажа – 6,46-6,55 тенге.

Курс валют в обменных пунктах Уральска на 10 ноября (согласно данным kurs.kz): 

  • Доллар США: покупка – 524 тенге, продажа 529 тенге.
  • Евро: покупка – 601 тенге, продажа – 609 тенге. 
  • Российский рубль: покупка – 6,45 тенге, продажа 6,52 тенге.