По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 10 ноября курс доллара составил 523,58 тенге. С пятницы он снизился на 2,27 тенге.
В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:
- Доллар США: покупка – 524-524,5 тенге, продажа – 525-526 тенге;
- Евро: покупка – 605-607 тенге, продажа – 608-611 тенге;
- Российский рубль : покупка – 6,43-6,45 тенге, продажа – 6,46-6,55 тенге.
Курс валют в обменных пунктах Уральска на 10 ноября (согласно данным kurs.kz):
- Доллар США: покупка – 524 тенге, продажа 529 тенге.
- Евро: покупка – 601 тенге, продажа – 609 тенге.
- Российский рубль: покупка – 6,45 тенге, продажа 6,52 тенге.