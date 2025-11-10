В Уральске прохладно и облачно: погода на 11 ноября

На завтра синоптики прогнозируют прохладную и облачную погоду. Ветер будет умеренным, а осадки возможны лишь в отдельных регионах.

Уральск: днём до +8 °C, ночью около +6 °C, западный ветер 4–5 м/с, без осадков. Будьте внимательны на дорогах — возможна сырость и скользкая поверхность.

Атырау: днём около +7 °C, утро +5 °C, северо-западный ветер 6–8 м/с.

Актобе: днём +7 °C, ночью +6 °C, возможен небольшой дождь, юго-западный ветер 3–4 м/с.

Актау: солнечно и сухо, днём +13…+16 °C, ветер до 9 м/с.

В целом, 11 ноября лучше планировать поездки с учётом прохлады и возможной сырости.