Пресс-служба городского суда Актобе сообщила о вынесении приговора по делу о мошенничестве, связанном с зачислением ребенка в частную школу.

Согласно материалам дела, в августе 2024 года преподаватель начальных классов предложила своей знакомой оформить ребёнка в частную школу с оплатой 60 тысяч тенге в месяц. Однако подписанный договор сокрыла от руководства учреждения и официально ребенок зачислен не был. В результате мать платила почти год — до марта 2025 года. Общая сумма составила 420 тысяч тенге и была потрачена подсудимой на личные нужды.

Подсудимая признала вину. Суд признал её виновной по статье 190 части 1 УК РК, но освободил от наказания в связи с примирением с потерпевшей.

Приговор вступил в законную силу.