Премьер-министр Казахстана поручил сдерживать цены на лекарства и внедрять ИИ

Не допускать необоснованного роста цен на лекарства и активнее внедрять искусственный интеллект в систему здравоохранения, поручил сегодня премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства.

Министерству здравоохранения совместно с антимонопольным органом поручено контролировать цены на лекарства и оперативно реагировать на жалобы населения.

Совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития ведомства должны использовать ИИ при планировании, назначении и закупках лекарств и медицинских изделий для повышения прозрачности и эффективности системы.

Также Минздрав, Министерство культуры и информации и акиматы будут вести регулярную разъяснительную работу с населением через СМИ, соцсети и региональные мероприятия.

Наша задача – сделать систему здравоохранения максимально прозрачной, справедливой и доступной для всех граждан, – подчеркнул Премьер-министр.

Контроль за выполнением поручений возложен на заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева.