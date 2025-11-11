Талгарский районный суд Алматинской области признал виновным Хасана Касымбаева по ряду серьёзных обвинений: похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство. Для него назначено лишение свободы сроком на 12 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также на скамье подсудимых оказались ещё пятеро: Руслан Алиев, Мадияр Калимжанов, Сайлау Актанов, Нурмухамет Султанбеков и Данияр Аскаров.

Имя Касымбаева стало известно широкой публике после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата в Талгарском районе, и было связано с группировкой «Хуторские». Хотя первый заместитель министра внутренних дел официально заявил, что такая ОПГ не существует.

Напомним, процесс начался 20 августа 2025 года. Прокурор запрашивал для Касымбаева до 15 лет лишения свободы, для остальных подсудимых — от 9 до 22 лет.

Процедура проходила с ограничениями: представителям СМИ не разрешили присутствовать в зале суда.